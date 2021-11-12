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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Украины заявили об «энергетической войне» с Россией

Россия делает все для того, чтобы Украина еще больше ощутила на себе энергокризис, заявил замминистра энергетики страны Максим Немчинов. По его словам, Киев находится в состоянии «энергетической войны» с Москвой.

Источник: AP 2021

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — сказал Немчинов в эфире телеканала «1+1».

Россия остановила поставки энергетического угля на Украину в начале ноября. В Минэкономики РФ объяснили, что это связано с растущими потребностями внутри страны.

В то же время ведомство сообщило, что в ноябре российские компании поставят на украинский рынок другие виды угля и станут экспортерами более половины всех поставок.

На этой неделе «Газпром» увеличил физическую поставку газа через Украину и Польшу с крайне низких значений начала ноября. Так, 11 ноября «Газпром» нарастил прокачку через Украину до своих полных контрактных обязательств в 109 млн кубометров в сутки, чего не наблюдалось уже продолжительное время.

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