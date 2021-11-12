В правительстве рассказали о контактах с США по климату

По его словам, первая такая встреча уже состоялась в режиме видеоконференции до начала 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая проходит в эти дни в Глазго.
«По итогам встречи есть понимание, что контакты на уровне ведомств продолжатся. Ожидаем, что следующая встреча в режиме видеоконференции пройдет в ближайшие недели, конкретное время пока не определено», — отметил Оверчук.
В октябре Оверчук посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.