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12:39 (мск), источник: BFM.ru

Си Цзиньпин получил титул «кормчего», как Мао Цзэдун

Это дает председателю КНР все шансы выдвигаться на третий срок.

Источник: AP 2021

Председателя КНР Си Цзиньпина отныне будут называть «кормчим китайского возрождения». До сих пор этот титул имел только основатель КНР Мао Цзэдун, отмечает «Интерфакс».

Решение о присвоении титула было принято в четверг на заседании Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В историческом документе отмечаются заслуги партии и содержится призыв продолжать поддерживать политику нынешнего председателя КНР.

Это третий в истории в Китае подобный документ о достижениях КПК. До этого одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, заслуги Си Цзиньпина приравниваются к двум вышеупомянутым бывшим китайским лидерам.

В тексте резолюции содержится призыв «ко всей партии, всей армии и народам всех этнических групп теснее объединиться вокруг Центрального комитета партии». С принятием этого документа Си Цзиньпин имеет все шансы пойти на третий срок в должности председателя КНР — до 2027 года. Он занимает этот пост с марта 2013 года.

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