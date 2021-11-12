Кремль считает QR-коды безальтернативной мировой практикой борьбы с коронавирусом

«Нам известно об этой инициативе правительственного штаба, действительно там определенные наработки есть. Еще предстоит достаточно серьезная работа по законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов. … Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной», — прокомментировал он готовящийся законопроект в ходе пресс-колла.
На вопрос корреспондента «Ъ FM» о том, будут ли федеральные власти следить за тем, какие меры вводятся на местах, как, например, в Чувашии (будут выдавать OR-коды и тем, кто имеет антитела, но не болел) и Свердловской области (рассматривают идею введения кодов для покупки алкоголя), Песков сказал, что «сами регионы делают все возможное чтоб бороться с ковидом». По его словам, регионы реализуют свои особые полномочия, моделируют те или иные меры, отслеживают восприятие этих мер. «Ну и мы тоже, но в первую очередь этим регионы занимаются», — считает он.
Вопрос о введении QR-кодов для «неофициально» переболевших, по мнению представителя президента, нужно обсуждать со специалистами.
Также он рассказал, что в России никогда не обсуждалась возможность платного лечения невакцинированных заболевших коронавирусом (ранее о введении такой практики сообщили власти Сингапура).
Также пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что сейчас у президента высокие титры антител, и он пройдет ревакцинацию, когда ему это порекомендуют врачи. В России за сутки коронавирусом заразились 40 123 человека, умерли 1235 человек.
Накануне Дмитрий Песков заявлял, что отмена ограничений, включая QR-коды, возможна только после окончания пандемии коронавируса. Он также добавил, что пока никаких ограничений на федеральном уровне не планируется, хотя «ситуация складывается не самым благоприятным образом».