Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити БэнксиОднако, как оказалось, этот акт вандализма был заранее спланирован
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль считает QR-коды безальтернативной мировой практикой борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о разработке законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. По его словам, эта мера еще потребует проработки, однако многие страны уже признали ее безальтернативной. Также Песков прокомментировал идеи о введении QR-кодов для переболевших «неофициально» и о продаже алкоголя только по коду.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
14:27 (мск)Первый регион России решил выдавать QR-коды по антителам
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Нам известно об этой инициативе правительственного штаба, действительно там определенные наработки есть. Еще предстоит достаточно серьезная работа по законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов. … Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых многими странами была признана безальтернативной», — прокомментировал он готовящийся законопроект в ходе пресс-колла.

На вопрос корреспондента «Ъ FM» о том, будут ли федеральные власти следить за тем, какие меры вводятся на местах, как, например, в Чувашии (будут выдавать OR-коды и тем, кто имеет антитела, но не болел) и Свердловской области (рассматривают идею введения кодов для покупки алкоголя), Песков сказал, что «сами регионы делают все возможное чтоб бороться с ковидом». По его словам, регионы реализуют свои особые полномочия, моделируют те или иные меры, отслеживают восприятие этих мер. «Ну и мы тоже, но в первую очередь этим регионы занимаются», — считает он.

Вопрос о введении QR-кодов для «неофициально» переболевших, по мнению представителя президента, нужно обсуждать со специалистами.

Также он рассказал, что в России никогда не обсуждалась возможность платного лечения невакцинированных заболевших коронавирусом (ранее о введении такой практики сообщили власти Сингапура).

Также пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что сейчас у президента высокие титры антител, и он пройдет ревакцинацию, когда ему это порекомендуют врачи. В России за сутки коронавирусом заразились 40 123 человека, умерли 1235 человек.

Накануне Дмитрий Песков заявлял, что отмена ограничений, включая QR-коды, возможна только после окончания пандемии коронавируса. Он также добавил, что пока никаких ограничений на федеральном уровне не планируется, хотя «ситуация складывается не самым благоприятным образом».

 Bloomberg рассказал о готовящемся вторжении России на Украину
Москвичам, купившим справку о вакцинации, грозит уголовка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь