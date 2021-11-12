Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией.
«Небольшая группа британских военнослужащих после договоренности с правительством Польши была направлена, чтобы изучать какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Белоруссией», — говорится в опубликованном заявлении британского оборонного ведомства.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.