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18:04 (мск), источник: © РИА Новости

Великобритания подтвердила отправку военных на границу Польши и Белоруссии

ЛОНДОН, 12 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что направило на границу Польши и Белоруссии группу военных для оказания инженерной помощи в усилении границы в связи с миграционным кризисом.

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Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией.

«Небольшая группа британских военнослужащих после договоренности с правительством Польши была направлена, чтобы изучать какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Белоруссией», — говорится в опубликованном заявлении британского оборонного ведомства.

На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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