Голикова: требование о QR-кодах не будет распространяться на детей

«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков, вы знаете, что в РФ пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала она.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса, на транспорте и в общественных местах.
Так, при посещении культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, а также на железнодорожном и авиатранспорте россияне должны будут предъявлять либо QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, либо документ о перенесенном заболевании, либо справку о медицинском отводе от прививки.
В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.