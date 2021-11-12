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22:46 (мск), источник: Газета.Ру

Голикова: требование о QR-кодах не будет распространяться на детей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроекты о QR-кодах, внесенные в Госдуму, будут распространяться только на совершеннолетних россиян, приводятся ее слова на сайте правительства.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков, вы знаете, что в РФ пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала она.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса, на транспорте и в общественных местах.

Так, при посещении культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, а также на железнодорожном и авиатранспорте россияне должны будут предъявлять либо QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, либо документ о перенесенном заболевании, либо справку о медицинском отводе от прививки.

В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ксения Максимова

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