05:03 (мск), источник: Газета.Ру
В России планируют использовать искусственный интеллект для анализа эпидемии
Роспотребнадзор планирует внести поправки, которые позволят отслеживать ситуацию эпидемиями при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
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Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что поправки нужны для развития подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта.
Роспотребнадзор также будет отслеживать и прогнозировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в других странах и определять уровни риска, принимать нормативные акты на основе этой работы. «Чтобы не допустить в стране новых эпидемий, важно не пропустить новые и опасные вирусы через границу», — пишет издание.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в европейских странах на прошлой неделе выявили рекордное число заразившихся SARS-CoV-2.
«Почти 2 млн случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе на прошлой неделе — это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что коронавирус распространяется как в странах с высокой долей вакцинированного населения — Западная Европа, так и в восточноевропейских странах, где привившихся меньше.
Александр Целищев