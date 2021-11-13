США выразили Москве и Минску озабоченность ситуацией на белорусских границах

«Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема», — приводятся слова господина Байдена на сайте Белого дома.
9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит Россия и лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что новый пакет санкций со стороны Евросоюза, который планируется ввести из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу, может затронуть авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает обвинения Москвы в организации миграционного пустословием.