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03:54 (мск), источник: Коммерсантъ

США выразили Москве и Минску озабоченность ситуацией на белорусских границах

Ситуация на польско-белорусской границе вызывает серьезную озабоченность США, Вашингтон сообщил о ней России и Белоруссии. Об этом сообщил журналистам американский президент Джо Байден перед тем, как отправиться в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

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«Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема», — приводятся слова господина Байдена на сайте Белого дома.

9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что за миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит Россия и лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что новый пакет санкций со стороны Евросоюза, который планируется ввести из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу, может затронуть авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает обвинения Москвы в организации миграционного пустословием.

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