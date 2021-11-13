Путин назвал отношение к мигрантам противоречащим ценностям гуманизма

«Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооружённых сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, <…> Как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей», — сказал глава государства в интервью «России 24».
Путин напомнил, что в лагере находятся беременные женщины и дети.
«Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью» — добавил президент.
Он отметил, что многие из беженцев — «достаточно обеспеченные» люди, но и у них заканчиваются средства.
Российский лидер уверен, что цепочки по переправке мигрантов в ЕС организуют те, кто уже находится в Европе.
«Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», — сказал Путин.
На этой неделе Госпогранкомитет республики сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП «Брузги» на границе с Польшей в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считая прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты, в свою очередь, предпринимали попытки преодолеть заграждения, их останавливали слезоточивым газом. Всего там собрались около двух тысяч человек. Президент Польши ввел в регионе режим ЧП, к охране рубежей привлекли военных.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко отметил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку «из-за санкций Запада на это нет ни денег, ни сил».