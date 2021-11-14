Путин заявил, что РФ не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС

«Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно ни при чем», — заявил глава государства в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
«На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — констатировал президент.
При этом он подчеркнул, что российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и ЕС.
«Ни одна наша компания не возит», — заверил он.
Путин, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что и белорусская авиакомпания «Белавиа» не перевозит мигрантов. По словам президента РФ, эти люди «чартеры заказывают». «Безвизовый въезд — люди покупают билеты и полетели», — объяснил глава государства.
«Да, действуют определенные группы по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза», — уверен Путин. «Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки», — пояснил президент.
«Пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», — посоветовал глава государства.
Однако он считает, что организаторов таких цепочек «привлечь (к ответственности — прим. ТАСС) довольно трудно, потому что если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего».
«Человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям — безопасности, даже по экономическим соображениям», — полагает Путин.
«Если есть нарушение закона, то пускай тогда правоохранительные органы и спецслужбы этих стран работают по этим группам. Работают вместе, конечно, со странами, через которые пытаются пройти мигранты в Европу. В том числе и с Белоруссией», — заявил президент РФ. «Еще раз хочу подчеркнуть: Россия здесь абсолютно ни при чем. Мы совершенно не участвуем ни в каких процессах», — сказал Путин.
Причины миграционного кризиса
По словам Путина, государства Запада сами создали миграционные кризисы.
«Не нужно забывать откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», — сказал Путин.
«Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев», — пояснил президент РФ.
По его словам, «Белоруссия здесь ни при чем». «Мигранты шли же по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Белоруссию — здесь ничего удивительного нет, потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода», — продолжил Путин.
Говоря про экономические причины миграционного кризиса, глава российского государства напомнил, что в Европе для мигрантов очень высокие социальные пособия.
«Скажем, хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, в том числе где нефть добывают, даже в нефтянке работающий, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие, скажем, в Федеративной Республике. Конечно, люди туда и тянутся,» — отметил Путин.
По его мнению, мигранты предпочитают работе в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности, перебраться в Европу, не работать и в два-три раза больше получать с семьей. «Потому что платят и на взрослых, и на детей, и обучение бесплатное, и, как правило, медицинское обслуживание бесплатное. Повторяю, такова политика ведущих стран Европы», — заявил российский лидер.
Разговор Лукашенко и Меркель
Путин выразил надежду, что Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор.
«Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», — сказал Путин.
Президент РФ отметил, что в целом это не к нему вопрос, почему Лукашенко и Меркель пока не разговаривают друг с другом. «Нас это не касается», — подчеркнул Путин.
При этом он выразил надежду, что удастся наладить прямой контакт между Евросоюзом и Белоруссией.
С начала недели сам Путин провел два телефонных разговора с Меркель и один с Лукашенко. В ходе общения обсуждалась в том числе ситуация на белорусско-польской границе.
Проблемы гуманитарного характера
Путин заявил, что ему прежде всего жалко детей мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и Польши.
«Вопросы гуманитарного характера, дети же маленькие. Честно говоря, я когда смотрю, мне прежде всего детей жалко», — сказал Путин.
Президент России также привлек внимание к проблемам гуманитарного характера из-за ситуации на границе Белоруссии и ЕС.
«Там же минусовая температура ночью, а они сидят там без средств к существованию, они заканчиваются», — добавил глава государства.
Он заметил, что мигранты «приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то из ниоткуда не берутся, они только тратятся людьми, которые сидят на границе».
«Да, людей жалко, конечно», — повторил президент.
«Во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся. Ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей», — продолжил президент РФ.
По его словам, он исходит из того, что решение должно быть найдено и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, в том числе Польши и Германии, потому что «их социальные системы все-таки перенапряжены».
«Нужно все-таки создавать условия для того, чтобы этих людей [мигрантов] как-то трудоустроить и решить проблемы между собой, ведь там вопросы реадмиссии не решены до конца, как мне сообщил [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко, прекращены работы по вопросам, связанным с размещением беженцев, по строительству лагерей для них и так далее», — пояснил Путин.
Он выразил надежду на то, что прямой контакт между руководством Белоруссии и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.