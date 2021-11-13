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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. <…> Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», — отметил глава государства.

Глава государства сообщил, что российское военное ведомство тоже предложило провести незапланированные учения в этой акватории, чтобы ответить на действия Вашингтона.

Однако, по словам Путина, это нецелесообразно: нет смысла нагнетать обстановку. Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».

Ранее шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию «игрой с огнем».

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