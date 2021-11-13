Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом

«Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация. <…> Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», — отметил глава государства.
Глава государства сообщил, что российское военное ведомство тоже предложило провести незапланированные учения в этой акватории, чтобы ответить на действия Вашингтона.
Однако, по словам Путина, это нецелесообразно: нет смысла нагнетать обстановку. Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
Ранее шестой флот американских ВМС заявил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали сложившуюся ситуацию «игрой с огнем».