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14:09 (мск), источник: Известия

В Минпросвещения исключили перевод школ на дистанционное обучение

Планов по переводу школ России на дистанционное обучение нет и не будет. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Он отметил, что ряд регионов со следующей недели входит в очный формат, так как это позволяет эпидемиологическая ситуация.

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Источник: Известия

«У нас находится несколько регионов, порядка 6% школ (находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса. — Ред.), это немного. А 92% уже с понедельника будут работать и уже работают в очном режиме, у нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет», — сказал он журналистам во Владивостоке.

«Более 90% школ с этой недели, после нерабочих дней, после осенних каникул вышли в очный формат», — заключил Кравцов.

3 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений в условиях коронавируса до 2024 года. Так, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в школах. Также запрет касается спортивных организаций и учреждений, проводящих досуг детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

25 октября Кравцов заявлял, что Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение после объявленных в стране нерабочих дней.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. Он сообщил, что это нужно для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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