В суде Лондона сравнили спор Москвы и Киева с «угрозой пушкой президенту»

Так он обосновал, почему, по его мнению, британский Верховный суд должен отказать Украине в рассмотрении ее довода о «принуждении» с российской стороны. По условиям украинских евробондов споры по ним рассматриваются в английском суде.
РБК следил за слушаниями в британском суде, которые длились около пяти часов. По их итогам Верховный суд вынесет решение по спору (это произойдет через несколько месяцев, сценарии исхода дела РБК описывал ранее).
Есть фундаментальное различие между физическими угрозами индивиду и «угрозами» (политическими, экономическими) одного государства другому, подчеркнул Ховард.
В то время как первые могут рассматриваться в национальном суде, вторые не могут быть предметом такого рассмотрения, подчеркнул он на слушании.
«Предполагаемая незаконность в рамках международного права не является частью английского права», — считает юрист. «Допустим, президент России или его телохранитель держит пушку (в значении пистолет) у головы президента Украины — это будет прямой угрозой для физического лица, и английское право отнесется к этому как к угрозе убийства. Однако вы не можете трактовать межгосударственные сношения, когда, например, одно государство явно или неявно угрожает границам другого государства, как угрозы индивидам», — привел пример Ховард.
Вменяемые России украинской стороной угрозы перекрыть двустороннюю торговлю или прекратить поставки газа на Украину — это по определению международные акты суверенного государства, которые не подчиняются юрисдикции национальных судов, заявил адвокат.
По его словам, решение Верховного суда Великобритании по другому делу — британского турагентства Times Travel против авиакомпании Пакистана Pakistan International Airline Corp., где агентство вынуждено было подписать с авиакомпанией новый договор под угрозой закрытия бизнеса, сузило для английских судов возможности по вмешательству в межгосударственные споры.
В 2020 году Верховный суд отложил разбирательство по спору России и Украины, сославшись на то, что хочет сперва рассмотреть «пакистанское» дело, в котором тоже ставился вопрос о применении доктрины принуждения (duress). Аргумент о принуждении является ключевым для позиции Украины, поскольку она утверждает, что продала Москве еврооблигации якобы под давлением, в том числе из-за российских угроз и торговых санкций.
В вердикте по делу Times Travel суд постановил, что доктрина экономического принуждения может быть применена и контракт признан недействительным только в очень ограниченных обстоятельствах — в частности, для этого поведение ответчика должно быть признано «предосудительным» (reprehensible).
Чтобы оценить действия России как «социально и морально» предосудительные, британский суд должен выразить мнение о международных отношениях, а этого он делать не вправе, заявил Ховард.
Королевский адвокат Банким Танки, представляющий интересы Украины, аргументировал на слушании, что угрозы Москвы, которые заставили Украину разместить облигации в пользу России, не были «обычными коммерческими угрозами». Ранее Киев заявлял британским судьям, что «был вынужден выпустить евробонды под непреодолимым давлением российских угроз для территории, экономики и граждан Украины». Эти угрозы материализовались через несколько месяцев после размещения бумаг, когда Россия «незаконно вторглась в Крым и восточную Украину», утверждали украинские адвокаты.
«Ни один английский суд не будет приводить в исполнение контракт, заключенный по английскому праву под влиянием угрозы со стороны иностранца убить или ранить другого иностранца за пределами Англии», — указал Танки.
Россия в конце 2018 года подала апелляцию в Верховный суд Великобритании, рассчитывая, что суд окончательно отклонит довод Украины о «принуждении».
Украина тоже подала апелляцию в Верховный суд — на решение предыдущей инстанции, отказавшей Киеву в праве на всеобъемлющее судебное рассмотрение остальных ее аргументов.
Среди них были, например, утверждения, что министр финансов Украины в декабре 2013 года не имел права давать разрешение на выпуск этих облигаций и что Киев вправе не возвращать долг в качестве законной контрмеры на вменяемое России нарушение норм международного права («использование силы», «вмешательство во внутренние дела» Украины).
Изначально, в марте 2017 года Высокий суд Англии признал дефолт Украины по еврооблигациям и обязал ее погасить задолженность перед Россией, но Апелляционный суд в 2018 году оставил Киеву шанс добиться полноценного рассмотрения довода о принуждении.
Украина считает, что Верховный суд Великобритании должен отправить спор на полномасштабное рассмотрение в Высокий суд с фактическим разбором поведения Москвы или приостановить судебные разбирательства в Англии в том случае, если местный суд не может в силу своих правил разбирать такое межгосударственное дело, заявила 11 ноября пресс-служба Министерства финансов Украины.
В свою очередь, Минфин России заявил в тот же день, что довод украинской стороны о том, что поведение Российской Федерации было «неправомерным», основывается лишь на предполагаемых нарушениях обязательств по международному праву, которые не могут и не должны рассматриваться в ходе разбирательства по английскому праву. На сегодняшний день общая сумма требований России с учетом начисленных на просроченную задолженность процентов составляет более $4,5 млрд.
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