Лукашенко выразил заинтересованность в «Искандерах»

«Искандер»… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это — 500 километров дальность пуска, потому что наш (реактивная система залпового огня. — Ред.) «Полонез» — до 300 километров. Пуски были ракет на учениях «Запад-2021», одна ракета поразила цель с (вероятным круговым. — Ред.) отклонением четыре метра«, — заявил Лукашенко в интервью российскому журналу “Национальная оборона”.
В сентябре состоялись масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021». В них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.
2 ноября британское издание The Economist опубликовало статью, в которой утверждается, что ни одна страна в мире не способна настолько быстро восстановить свой военный потенциал, как это сделала Россия. Автор материала, в частности, обратил внимание на ресурсы, которые были направлены на модернизацию высокоточного оружия, в том числе комплексов «Искандер», ракет «Калибр» и Х-101.
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Основное назначение ракетных комплексов — уничтожение систем ПВО и ПРО противника на дальностях до 500 км.