Лукашенко описал отношения с Путиным словами «ты дворовый, а я уличный»

«Мы с ним на ты всегда. <…> Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: “Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?” Философским языком говоря… Я говорю: “Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа”. Он говорит: “Точно”, — рассказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, он и Путин «увидели эту жизнь», и у них были «одни ценности».
«Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному в силу каких-то обстоятельств перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», — отметил он.
Еще больше двух лидеров сблизили события прошлого года, продолжил Лукашенко. «Мы поняли, что все эти вот разговоры — ширма, со стороны Запада это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня», — пояснил президент.
По словам Лукашенко, у них с Путиным «нет такого вопроса», где бы они «расходились в оценках».
«Он понимает, что такое Беларусь, понимает то, что происходит на Западе точно так, как я понимаю. То есть у нас абсолютно единые подходы к оценке того, что сегодня происходит», — добавил он.
До этого Лукашенко неоднократно говорил о хороших отношениях с Путиным.
Он отмечал, что обоих лидеров фактически «загнали» в одну команду, и сравнивал российского президента с «родным братом».
«Я ему как-то публично сказал: “Может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят”, — сказал Лукашенко весной 2017 года.
Путин в свою очередь говорил, что Россия и Белоруссия находятся в «подлинно союзнических» отношениях, которые «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и «имеют под собой прочный фундамент».
В сентябре лидеры провели пятую за год встречу. Главным стало объявление о завершении работы по составлению плана дальнейшей интеграции двух стран. Переговоры продлились почти три года.
Итогом встречи стали 28 союзных программ по интеграции. Они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве, а также на формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии. В начале ноября Путин и Лукашенко утвердили эти программы.
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