Губернатор Камчатки заявил о шокирующем росте цен на бензин в регионе

«И в целом мы видим, что цены растут. К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит», — отметил он.
По словам губернатора, он уже просил у Федеральной антимонопольной службы проверить, насколько обоснованны действия крупнейших нефтетрейдеров, и ведомство нарушений не выявило.
«Единственное, что могу сказать, что динамика, к сожалению, по всей стране такая», — отметил он.
При этом среди регионов Дальнего Востока, которые не имеют прямого доступа к железной дороге, бензин на Камчатке самый дешевый, продолжил Солодов. Однако это не значит, что с большим ростом цен на топливо не нужно бороться, заявил он.
«К сожалению, единственный вариант — это переговорная позиция. Я планирую в ближайшее время с руководством переговоры провести. Еще раз подчеркну, что меня, как и вас, расстраивает эта ситуация», — сказал губернатор.
Он напомнил, что как глава региона не может прямо регулировать цены на топливо.
В ночь на 10 ноября цены на топливо на заправках крупнейшего поставщика топлива в Камчатском крае «ННК-Камчатнефтепродукт» выросли в девятый раз с начала года, сообщило агентство «Кам 24».
Стоимость бензина поднялась с 62 коп. до 1,5 ₽ за литр. Для АИ-92 она выросла до 53,29 ₽ (было 52,67 ₽), АИ-95 — 57,39 ₽ (было 56,69 ₽); АИ-98 — 61,37 ₽ (было 59,87 ₽). Цена на дизтопливо осталась прежней — 61,30 ₽ Неделю назад оно подорожало на 1,5 ₽