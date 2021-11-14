Украина показала кадры учений с кораблями США в Черном море

«В акватории Черного моря корабли ВМС Украины участвовали в учениях PASSEX с кораблями Турецкой Республики, Румынии и ВМС США. Также была задействована авиация ВМС США — патрульный самолет Р-8 “Посейдон” и вертолет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в учениях принимал участие флагман Шестого флота США Mount Whitney.
Всего в тренировке были задействованы семь кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в ведомстве.
В настоящий момент в Черном море находятся суда США в составе эсминца Porter, корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall, которые совершают маневры в рамках учений Шестого флота США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО, стартовавших 30 октября.
USS Mount Whitney сделал остановку в Стамбуле 1 ноября. Однако не все жители города были рады визиту американцев. Так, турецкие коммунисты повесили на одном из мостов растяжку сразу на двух языках обращение к экипажу: Yankee, go home («Янки, отправляйтесь домой». — Ред.).
8 ноября три корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц.
Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.