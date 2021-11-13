Путин: достижения сегодняшних школьников определяют будущее России

«Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — сказал Путин.
Он выразил уверенность в том, что у финалистов «Большой перемены» успехи непременно будут, а опыт, который дает участие в конкурсе, «послужит твердой опорой».
«Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи. Это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников», — добавил президент.
Глава государства приветствовал участников финала в «Артеке». Он поздравил победителей и финалистов конкурса и высоко оценил их успехи, добавив, что они молодцы. Путин поддержал финалистов и отметил, что многим «совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться в следующем году».
«Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: “Большая перемена” — гораздо больше, чем просто конкурс. Это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, сообщество, где ценят каждого, помогают поверить в свои силы, найти собственный путь в жизни», — продолжил президент.
Путин добавил, что «Большая перемена» развивается в том числе благодаря идеям участников — в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале нынешнего года стартовала волонтерская акция «Добрая суббота».
«Это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, но и быть его активным соавтором», — считает глава государства. Он также обратил внимание на поддержку, которую оказывают участникам конкурса их родители, педагоги, наставники и друзья, и поблагодарил всех причастных за неравнодушие и заинтересованность.
Всего в 2021 году во всероссийском конкурсе «Большая перемена» (проект платформы «Россия — страна возможностей») приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. С 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек» проходил финал конкурса, победителями которого стали 600 школьников.