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06:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Лондон призвал Европу вместе противостоять «Северному потоку-2»

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон на саммите НАТО предложит бросить вызов «методам агрессии XXI века». Она призвала Европу присоединиться к Великобритании и выступить вместе против «Северного потока-2».

Источник: Reuters

«Я хочу, чтобы к нам присоединились друзья со всей Европы. Это означает держаться вместе, например против строительства газопровода “Северный поток-2”», — написала госпожа Трасс в статье The Sunday Telegraph. Лондон считает, что газопровод может «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, которые зависят от ее газа». По мнению главы МИД Великобритания, пандемия показала важность наличия «разнообразных цепочек поставок», которые позволят «избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров».

Кроме того, Трасс считает Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее мнению, Москва должна оказать давление на Минск.

«Газпром» в понедельник сообщил о готовности «Северного потока-2» к запуску. Федеральное сетевое агентство Германии должно до 8 января опубликовать проект решения о сертификации, после чего у ЕС будет два месяца, чтобы прийти к заключению. С учетом всех возможных этапов и пролонгаций сертификация может затянуться до весны 2022 года.

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