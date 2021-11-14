Кадыров заявил о «кучке провокаторов» из-за стройки на границе Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей ингушского народа остановить «кучку провокаторов», которые пытаются «разыграть националистическую карту». Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».
«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — сказал он.
Таким образом Кадыров прокомментировал информацию о том, что на границе Чечни и Ингушетии велись строительные работы, в ходе которых было изменено русло горной реки Фортанга. Данные о том, что в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии тяжелая техника проводит ремонтные работы, появилась в соцсетях несколько дней назад. Один из пользователей, который также опубликовал видеозапись проводимых работ, назвал происходящее «очередной провокацией соседей».
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram заявил, что работы на берегу реки никак не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.
Как писала интернет-газета «Ингушетия», власти Сунженского района, узнав о проведении строительных работ, оперативно выехали на место. Прибывший туда глава района Магомед Дзейтов выяснил, что техника и рабочие там отсутствовали, однако были видны следы работ техники и измененное русло реки Фортанга.
После инспекции Дзейтов встретился с главой Серноводского района Чечни Исмаилом Исраиловым. «Исраилов заявил, что работы проводились неосведомленными работниками “Чеченавтодора” для заливки бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва, для чего и было изменено русло реки», — сообщили в пресс-службе администрации Сунженского района.
Там отметили, что Исраилов заверил, что в ближайшее время реку вернут в ее прежнее русло, а также, что никакие территориальные изменения не планировались. Кроме того, глава Серноводского района заявил, что в дальнейшем все работы будут проводиться исключительно после согласования с ингушской стороной.
Конфликт между Чечней и Ингушетией о пограничных территориях начался после распада СССР, поскольку граница между республиками не была четко обозначена, они входили в единую Чечено-Ингушскую АССР. В 1990-х годах между Ингушетией и Чечней начался территориальный спор, который касался Сунженского и Малгобекского районов. В 1993 году Джохар Дудаев (один из лидеров чеченских террористов, который в 1991 году провозгласил «Чеченскую Республику Ичкерию», а в 1996 году был уничтожен российскими федеральными войсками) и глава Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии. В 2012 году в Чечне создали комиссию по «уточнению и согласованию административной границы» между республиками. Согласно новому документу, Чечне перешла горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — такая же территория в Надтеречном районе Чечни.
В сентябре 2018 года главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров договорились и подписали соглашение о границе между двумя субъектами. После этого в Ингушетии прошла серия митингов против соглашения. Решение о границе пытались оспорить с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку. В июне 2019 года Евкуров ушел с поста главы республики, позже Конституционный суд России признал решение о границе законным.
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