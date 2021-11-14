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Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
16Ситуация на белорусско-польской границе
11:43 (мск), источник: © РИА Новости

МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинение главы британского дипведомства Лиз Трасс России в миграционном кризисе на границе Белоруссии.

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Ранее Трасс заявила, что Россия несет ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе и призвала Москву «оказать давление» на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — написала Захарова в своем Тelegram канале.

В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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