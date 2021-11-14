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13:40 (мск), источник: Ведомости

Хакеры взломали почту ФБР и разослали более 100 000 писем

Хакеры разослали тысячи писем со взломанной почты Федерального бюро расследования США, сообщает Bloomberg со ссылкой на ФБР.

Источник: Reuters

Сообщения злоумышленники отправили с учетной записи @ic.fbi.gov. Они разослали письма не менее чем по 100 000 адресам с предупреждением о возможных кибератаках, следует из данных Spamhaus Project, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы.

«Срочно: злоумышленник в системе», — говорилось в теме писем, которые были подписаны министерством внутренней безопасности США.

Хакеры называли «злоумышленником» киберэксперта Винни Тройя, который провел расследование о хакерской группировке The Dark Overlord. По мнению экспертов, таким образом киберпреступники хотели опорочить честь Тройи или перегрузить телефонные линии ФБР звонками.

Взломанная сеть не предназначена для передачи секретной информации, считает глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас. Он сообщил Bloomberg, что в ФБР существует несколько систем для обмена электронными письмами.

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