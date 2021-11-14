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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине военные пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы

Военные на Украине пообещали уничтожать нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусской границе, в случае, если они попытаются прорваться на украинскую территорию.

Источник: Reuters

Об этом сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), на своей странице в Facebook.

Как заявили в пресс-службе, в настоящее время бригада продолжает нести службу вдоль участка границы с Белоруссией.

«Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Их просто уничтожат наши подразделения», — подчеркнули представители ОПЕБр.

10 ноября первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что украинские пограничники усиливают защиту на границе с Белоруссией. По его словам, подобная мера необходима для того, чтобы иметь возможность сдержать поток нелегальных мигрантов в случае необходимости.

8 ноября группа беженцев с Ближнего Востока собралась на границе Польши и Белоруссии и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным польского правительства, численность толпы нелегальных мигрантов достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

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