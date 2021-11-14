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14:44 (мск), источник: Газета.Ру

ВСУ уточнили слова о готовности «уничтожать мигрантов» в случае прорыва границы Украины

Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила, что военнослужащие не будут применять силу против мигрантов на границе.

Источник: Reuters

Соответствующая публикация появилась на странице ОПЕБр ВСУ в Facebook.

Там уточнили, что речь шла о «диверсионно-разведывательных группах противника».

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«Военнослужащие 61-й ОПЕБр никак не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша войсковая часть», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада ВСУ заявила о готовности «уничтожать мигрантов» на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Украины.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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