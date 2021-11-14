ВСУ уточнили слова о готовности «уничтожать мигрантов» в случае прорыва границы Украины

Соответствующая публикация появилась на странице ОПЕБр ВСУ в Facebook.
Там уточнили, что речь шла о «диверсионно-разведывательных группах противника».
«Военнослужащие 61-й ОПЕБр никак не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша войсковая часть», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада ВСУ заявила о готовности «уничтожать мигрантов» на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Украины.
Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.