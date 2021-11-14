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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма.

Источник: Reuters

«ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволило воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Там пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, используемая для коммуникации с «партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне».

«Никто не смог получить доступ или взломать какие-либо данные или личные данные из сетей ФБР», — заверили в бюро.

Как утверждает ФБР, уязвимость в системе уже устранили.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований и разослали с нее «десятки тысяч» писем с предупреждением о возможной кибератаке.

Как отмечал глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, у бюро есть несколько систем электронной почты: та, «которая, похоже, была взломана в субботу», используется сотрудниками ведомства для связи с общественностью. По его словам, в ней не обмениваются секретной информацией.

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