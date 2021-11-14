Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен

«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», — заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», — заключил Прайс. Москва и Минск уже опровергали в прошлом изложенные госдепом претензии.
Прайс уточнил, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши — на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.