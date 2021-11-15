Военный парад талибов. Новые власти Афганистана показали захваченную американскую и российскую технику
Захватившее власть в Афганистане радикальное исламистское движение «Талибан» (в России оно признано террористическим и запрещено) провело военный парад в Кабуле. Талибы прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства.
Военный парад талибов на главной магистрали Кабула | Источник:REUTERS
В числе прочего над Кабулом пролетели вертолеты «Ми-8/17» российского производства.
Представитель новой афганской власти сказал, что парад был приурочен к «выпуску» только что подготовленных 250 новых бойцов.
Однако обозреватель агентства «Рейтер» Гибран Пишимам считает, что настоящая задача этого показа — дать понять всему миру, что «Талибан» больше не является повстанческой силой, а трансформировался в регулярную армию.
Хотя талибы пытаются продемонстрировать мощь своего режима, международные гуманитарные агентства сообщают, что общая экономическая ситуация в стране приближается к катастрофической. Миллионам афганцев этой зимой грозит голод.
Большая часть показанной техники и вооружений раньше принадлежала армии Афганистана при прежнем правительстве, рухнувшем в августе после вывода американских войск.
Несколько десятков бронетранспортеров М1117, сделанных в США, медленно проехали по главной магистрали Кабула, над ними летели российские вертолеты «Ми-8/17». При этом участники парада держали в руках также произведенные в Америке штурмовые винтовки М4.
Официальные представители «Талибана» заявили, что военные специалисты прежней армии, такие, как пилоты и механики, будут постепенно интегрированы в новые вооруженные силы.
О том, что талибы считают себя регулярной армией, должно говорить и то, что все военные носят военную форму | Источник:REUTERS
Однако ранее российские специалисты выражали сомнения, что талибы смогут поддерживать в боеспособном состоянии авиацию прежней афганской армии, поскольку она нуждается не только в пилотах, но и квалифицированном техническом обслуживании и запчастях. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев говорил агентству Интерфакс, что на момент падения предыдущего правительства в Афганистане оставалось более 100 вертолетов «Ми-17».
Талибы получили в наследство военную технику на десятки миллиардов долларов | Источник:REUTERS
Согласно отчету Особого инспектората по реконструкции Афганистана, надзорного органа американского правительства, с 2002 года Конгресс США выделил почти 144,4 млрд долларов США на реконструкцию Афганистана. Из них 88,3 млрд долларов США были выделены исключительно на обучение, вооружение и поддержание вооруженных сил и сил безопасности Афганистана.
Некоторая часть полученных вооружений оказались в соседних с Афганистаном странах, куда бежали представители прежней армии. Однако «Талибан» унаследовал все остальное.