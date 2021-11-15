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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска зашли на территорию страны. Когда это произошло, он не уточнил.

Источник: AP 2021

«Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении (цитата по «Интерфаксу»).

13 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникском районе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. В ноябре того же года две страны при участии России подписали заявление о прекращении огня. Согласно условиям, азербайджанской стороне были переданы Агдамский район, территории в Газахском районе, а также город Шуша. Армения возвратила Азербайджану Кельбаджарский район, а также Лачинский район. Спустя полгода обстрелы возобновились.

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