12:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска зашли на территорию страны. Когда это произошло, он не уточнил.
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«Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении (цитата по «Интерфаксу»).
13 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникском районе.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. В ноябре того же года две страны при участии России подписали заявление о прекращении огня. Согласно условиям, азербайджанской стороне были переданы Агдамский район, территории в Газахском районе, а также город Шуша. Армения возвратила Азербайджану Кельбаджарский район, а также Лачинский район. Спустя полгода обстрелы возобновились.