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13:13 (мск), источник: ТАСС

Администрация Байдена заявила, что не будет пытаться изменить Китай

Очень важно, чтобы лидеры США и КНР встретились лицом к лицу и по-настоящему обсудили характер отношений, условия и ожидания, отметила представитель американской администрации высокого ранга.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти США не станут пытаться изменить Китай путем двустороннего взаимодействия, поскольку не считают это возможным. Об этом сообщила в воскресенье представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в понедельник виртуальной встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я бы хотела подчеркнуть, что, в отличие от предыдущих подходов в политике по отношению к Китаю, администрация Байдена не пытается изменить Китай путем двустороннего взаимодействия, — отметила данная сотрудница. — Мы не считаем, что это реалистично. Вместо этого мы пытаемся придать международной обстановке такое состояние, которое благоприятно для нас, наших союзников и партнеров, мы активно работаем на этом направлении».

«В свете всего этого особенно важно, чтобы лидеры встретились лицом к лицу и по-настоящему обсудили характер отношений, наши условия и ожидания, как конкурировать таким образом, чтобы это не привело к конфликту, как снизить риски, которые проистекают из этого соперничества», — добавила представитель администрации.

Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).

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