Талибы слишком медленно выполняют обещания, заявил Кабулов

В понедельник Кабулов провел в Москве встречу со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.
«(Талибы) стараются выполнять, но слишком медленно», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Москве тем, как талибы выполняют свои обещания.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана»*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.