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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

Талибы слишком медленно выполняют обещания, заявил Кабулов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) стараются выполнять все взятые на себя обязательства и обещания, но слишком медленно, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Источник: © РИА Новости

В понедельник Кабулов провел в Москве встречу со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.

«(Талибы) стараются выполнять, но слишком медленно», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Москве тем, как талибы выполняют свои обещания.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана»*.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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