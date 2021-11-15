18:08 (мск), источник: Ведомости
Путин помог Донбассу и Луганской области вакцинами и доступом к госзакупкам
Указ президента о гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам будет действовать до урегулирования ситуации в регионе.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на товары из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик допускаются к участию в госзакупках наравне с российскими товарами.
Согласно указу, для этого правительство России должно «в порядке исключения» на «период до политического урегулирования» на основании Минских соглашений признать действительными в Российской Федерации сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, «фактически действующими на территории указанных районов».
В отношении товаров из ДНР и ЛНР не должны будут применяться количественные ограничения, равно это касается и экспорта из России в эти регионы.
Как следует из документа, это решение было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству ДНР, практически полное отсутствие российских вакцин от Covid-19 для населения непризнанных республик наблюдается уже несколько месяцев, а уровень заболеваемости такой же высокий, как в соседних регионах России и Украины.
В ДНР и ЛНР много месяцев наблюдаются нехватка вакцин от коронавируса, также есть трудности с медицинским обеспечением и врачами, подтвердил «Ведомостям» экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики депутат Госдумы Александр Бородай. Признание сертификатов соответствия предприятий ДНР и ЛНР, а также допуск этих предприятия к российским госзакупкам — радикально важный шаг, который приведет к оздоровлению экономики республик, уверен он.
Пока возможность участия в российских госзакупках иностранных компаний допускается в черновиках «союзных программ» Союзного государства России и Белоруссии, опубликованных в сентябре и утвержденными Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко 4 ноября. Согласно одной из союзных программ, участники госзакупок в России смогут использовать банковские гарантии, выданные белорусскими банками.
До сих пор белорусские компании получают временные разрешения на участие в российских госзакупках.
Основой экономики отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является добыча угля, химическая промышленность, металлургия и машиностроение, в том числе, транспортное. До 2014 г. на предприятиях Донбасса производилась продукция для железных дорог России, в том числе, рельсы, колесные пары и целые локомотивы на Луганском тепловозостроительном заводе. Последний, например, до 2016 г. с перерывами собирал тепловозы, сейчас там обрабатывают некоторые детали производства российских Новочеркасского электровозостроительного завода и Брянского машиностроительного завода.
Илья Лакстыгал, Анна Киселева