19:11 (мск), источник: ТАСС
Главы МИД стран ЕС намерены обсуждать шестой пакет санкций против Белоруссии
Как сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, по пятому пакету «принято политическое решение».
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Европейского союза не сомневаются в необходимости проведения шестого раунда переговоров о санкциях против Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Польши Збигнев Рау, принимающий участие в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.
«Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций», — сказал он. «Никто не сомневался, что будет необходим очередной шестой раунд», — добавил министр.
«Мы говорим о шестом раунде дискуссии о новом пакете санкций», — пояснил он, не раскрыв деталей потенциальных новых санкций. «Ситуация динамична. Мы должны реагировать пропорционально», — указал Рау.