США утверждают, что Россия провела опасное испытание противоспутникового оружия

«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран, — заявил на брифинге в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. — Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС».
Прайс добавил, что «США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России».
Тем временем в Пентагоне заявили, что якобы разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие угрожает США, и отметили, что миру нужны общие нормы освоения околоземного пространства.
Первыми о готовящемся заявлении Госдепартамента сообщили в Twitter корреспонденты CNN.
«США очень обеспокоены крупным испытанием российского противоспутникового оружия, проведенным в минувшие выходные, и Государственный департамент готовит заявление по этому вопросу, согласно двум официальным лицам США. Космическое командование США подтверждает, что произошло необычное “событие, повлекшее за собой появление мусора”», — написала корреспондент по вопросам национальной безопасности CNN Кайли Этвуд.
«“Космическому командованию США известно о событии, вызывавшем образование мусора в космическом пространстве. Мы активно работаем над установлением территории разлета обломков и будем стараться обеспечить все космические державы информацией, необходимой для маневрирования спутниками в случае угрозы”. — Космическое командование США», — добавил ее коллега Джим Скиутто.
Отметим, что Министерство обороны РФ в последние дни об испытаниях противоспутникового оружия не сообщало. «Ъ» направил запрос в ведомство.
Ранее США уже обвиняли Россию в проведении опасных испытаний противоспутниковых ракет.
Между тем Павел Подвиг, директор проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева), обратил внимание на то, что коммерческие компании, способные отслеживать космические объекты, сообщают, что фрагменты обнаружены на орбите, на которой находился один из советских космических аппаратов, «Космос-1408», запущенный еще в 1982 году и давно прекративший работу. Так, например, эксперты британской компании Seradata утверждают, что «обнаружено 14 обломков».
«Несколько раньше Россия опубликовала навигационное предупреждение NOTAM, которое закрывало для полетов ряд районов в Баренцевом море и море Лаптевых на период с 15 по 17 ноября. Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк, и их конфигурация заметно отличается от тех, что закрываются при испытаниях баллистических ракет, — объясняет Павел Подвиг. — В декабре 2020 года Космическое командование США прямо заявило о том, что испытание, связанное с закрытием этих районов, являлось испытанием противоспутниковой системы. Испытания этой системы, известной как “Нудоль”, были начаты в 2014 году».
По мнению собеседника «Ъ», причиной образования орбитальных фрагментов могло быть испытание противоспутниковой системы против реальной цели, которой стал «Космос-1408».
«До сегодняшнего дня Россия не проводила испытаний с уничтожением объектов на орбите (Советский Союз провел последнее такое испытание в 1982 году). “Космос-1408” находился на орбите с высотой около 500 км. Его разрушение несомненно должно привести к образованию большого количества фрагментов, которые могут угрожать другим космическим объектам», — говорит эксперт.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович также не исключает, что Россия могла испытать противоракету одного из разрабатываемых комплексов воздушно-космической обороны, были опубликованы уведомления NOTAM о, возможно, соответствующем пуске с космодрома Плесецк. Эксперт допускает, что отрабатывались противоракетные, а не противоспутниковые задачи. «Ранее Индия, Китай и США также испытывали ракеты непосредственно на спутниках с разрушением последних, однако научно-экспертное сообщество полагает такие испытания излишне опасными», — сказал он «Ъ».
Из сообщения Seradata следует, что обломки от сбитого Россией «Космос-1408» могли угрожать Международной космической станции (МКС).
Напомним, ранее, в понедельник, стало известно, что космонавтам на МКС пришлось спрятаться на корабле из-за угрозы столкновения мусора со станцией. При этом сообщалось, что речь идет именно об обломках спутника, но не уточнялось какого. Через несколько часов было объявлено, что угроза миновала, однако следующее сближение ожидается во вторник с 11:38 до 11:44 мск. Экипажу снова придется скрыться в корабле.
На МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. 12 ноября к станции пристыковался Crew Dragon-3 с еще четырьмя астронавтами, в состав экипажа вошли Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон (NASA) и Маттиас Маурер (ESA).
«Ъ» отправил запрос в «Роскосмос».
Агентство «РИА Новости» уточняет, что это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС: «10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году».
Примечательно, что, по данным одной из других систем отслеживания спутников, «Космос-1408» еще находится на орбите.
«Точный характер “события”, о котором говорят власти США, и степень угрозы, которую оно может создать для объектов на орбите, должны проясниться в ближайшее время, по мере того как Космическое командование США будет вносить в каталог данные о фрагментах, обнаруженных на орбите», — поясняет Павел Подвиг.
Напомним, Россия вместе с Китаем продвигает в ООН инициативу по запрещению размещения оружия в космосе. «Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств—членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства», — заявил в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
По его словам, Москва считает, что вне зависимости от имеющихся разногласий в отношениях между отдельными государствами в общих интересах международного сообщества не допустить превращения космоса в арену боевых действий.
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