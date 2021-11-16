Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм «русской крови»

По его словам, «концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)». Однако «некоторые страны» не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.
«Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения. Но следствием этого является то, что мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — отметил Джонсон.
При этом он призвал не забывать, что «именно русская кровь позволила победить нацизм».
Британский премьер упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он указал, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава попросила «помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией».
«И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться», — сказал он.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о «готовящемся вторжении России».
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.
В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.