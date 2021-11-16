Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 ноябряПодвиг героев-панфиловцев, создание ЮНЕСКО, последний концерт Шопена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
15:57 (мск), источник: © РИА Новости

Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм «русской крови»

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости. Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона. Текст выступления распространила канцелярия премьера.

Источник: © РИА Новости

По его словам, «концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)». Однако «некоторые страны» не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.

«Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения. Но следствием этого является то, что мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — отметил Джонсон.

При этом он призвал не забывать, что «именно русская кровь позволила победить нацизм».

Британский премьер упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он указал, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава попросила «помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией».

«И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять все больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться», — сказал он.

Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о «готовящемся вторжении России».

Новость
Путин помог Донбассу и Луганской области вакцинами и доступом к госзакупкам

Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.

В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.

 Мясников дал неожиданный совет непривитым от COVID-19
Назван напиток, моментально снижающий артериальное давление
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь