Президент США подписал закон об инфраструктуре стоимостью $1 трлн

На церемонии подписания документа в Белом доме Байден отметил, что законопроект «является доказательством того, что, несмотря на циников, демократы и республиканцы могут объединиться и добиться результатов». Закон об инфраструктуре был принят Палатой представителей при поддержке 13 республиканцев, 19 республиканцев поддержали его в Сенате. Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 13 ноября, заявил, что республиканцам, проголосовавшим за законопроект, «должно быть стыдно» за победу, отданную Байдену и демократам.
В понедельник, 15 ноября президент Байден подписал указ о создании группы для содействия реализации закона и контроля за расходованием средств на него. В ее состав войдут несколько членов его кабинета, в том числе министр транспорта Пит Буттигиг, министр энергетики Дженнифер Гранхолм, министр внутренних дел Деб Хааланд, администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган и министр торговли Джина Раймондо. Буттигиг будет курировать десятки конкурсных грантовых программ и отбирать получателей по заявкам, поданным государственными и местными органами власти. Бывший мэр Нового Орлеана Митч Ландриу будет наблюдать за реализацией пакета инфраструктурных мер.
Первые средства на строительство автомобильных дорог из пакета инфраструктурных мер будут выделены уже к началу декабря, сказал старший научный сотрудник аналитического Центра транспорта Eno Джефф Дэвис. По его словам, закон об инфраструктуре предусматривает увеличение финансирования автомобильных дорог примерно на 30%. Часть финансирования — $120 млрд — будет распределяться в форме конкурсных грантов, в том числе для крупных проектов по замене мостов и строительству новых железнодорожных магистралей. Запуск грантовых программ займет несколько месяцев, а это означает, что объявления о финансировании могут появиться не раньше следующего лета или осени, сказал Дэвис.
Администрация Байдена в ноябре заявил, что приоритетом станут субсидии на портовую инфраструктуру. Белый дом заявил, что начнет принимать заявки на финансирование в размере $475 млн в течение 90 дней. Пакет инфраструктурных мер включает в себя около $550 млрд дополнительных федеральных расходов на дороги, мосты, расширение широкополосного доступа и многое другое.
Более $200 млрд привлекут из средств, первоначально предназначенных для борьбы с коронавирусом, но оставшихся неиспользованными; $50 млрд — из средств, полученных от отсрочки введения правила Дональда Трампа о льготах по программе Medicare; $50 млрд — от некоторых штатов, возвращающих неиспользованные дополнительные средства по страхованию от безработицы.
Закон включает в себя в том числе:
Следующим пунктом из президентской повестки Байдена в Конгрессе станет пакет мер в области здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата стоимостью около $2 трлн. Лидеры демократов Палаты представителей заявили, что они ожидают голосования по законопроекту на этой неделе и направят его в Сенат. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (округ Колумбия, Калифорния) может потерять всего три голоса демократов за принятие закона. В Сенате законодатели используют специальный бюджетный маневр, известный как согласование, чтобы принять закон без поддержки Республиканской партии. При этом некоторые положения законопроекта (например, о поддержке иммигрантов без документов) могут быть из не исключены.