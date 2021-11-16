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11:18 (мск), источник: Газета.Ру

Российские морпехи получат новые автоматы АК-12 «Суперкалашниковы»

Морскую пехоту России оснастят новыми автоматами АК-12 — «Суперкалашниковами», пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что миротворческий батальон Тихоокеанского флота в Нагорном Карабахе уже получил первые «Суперкалашниковы». Также АК-12 поступит на вооружение «черных беретов» Черноморского флота.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новый автомат является легким, сбалансированным и обладает хорошо отработанной системой отдачи.

«АК-12 сохранил надежную механическую часть классического Калашникова, но получил доработки, которые резко повысили его боевые возможности. Если раньше при сравнении с американскими штурмовыми винтовками отмечалась меньшая точность нашего оружия, то теперь об этом не может идти и речи. Он, безусловно, усилит подразделения “черных беретов”», — рассказал специалист.

Также эксперты отмечают, что данное оружие повысит боевую мощь морской пехоты, поскольку оно подходит не только для общевойсковых боев, но и для зачистки зданий и кораблей.

Ранее сообщалось, что автомат АК-12 адаптируется под антропометрию любого военного.

АК-12 создал концерн «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение армии Российской Федерации. В августе прошлого года концерн начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья.

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