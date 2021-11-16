11:18 (мск), источник: Газета.Ру
Российские морпехи получат новые автоматы АК-12 «Суперкалашниковы»
Морскую пехоту России оснастят новыми автоматами АК-12 — «Суперкалашниковами», пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Сообщается, что миротворческий батальон Тихоокеанского флота в Нагорном Карабахе уже получил первые «Суперкалашниковы». Также АК-12 поступит на вооружение «черных беретов» Черноморского флота.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новый автомат является легким, сбалансированным и обладает хорошо отработанной системой отдачи.
«АК-12 сохранил надежную механическую часть классического Калашникова, но получил доработки, которые резко повысили его боевые возможности. Если раньше при сравнении с американскими штурмовыми винтовками отмечалась меньшая точность нашего оружия, то теперь об этом не может идти и речи. Он, безусловно, усилит подразделения “черных беретов”», — рассказал специалист.
Также эксперты отмечают, что данное оружие повысит боевую мощь морской пехоты, поскольку оно подходит не только для общевойсковых боев, но и для зачистки зданий и кораблей.
Ранее сообщалось, что автомат АК-12 адаптируется под антропометрию любого военного.
АК-12 создал концерн «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военнослужащих. В конце 2018 года автомат был принят на вооружение армии Российской Федерации. В августе прошлого года концерн начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья.