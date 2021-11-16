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10:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша обвинила белорусские службы в разрушении забора на границе

Министерство национальной обороны Польши (MON) обвинило белорусские службы в помощи мигрантам из стран Ближнего Востока в нелегальном пересечении границы. Якобы для этого был частично разрушен забор на границе двух стран.

Источник: РИА "Новости"

Министерство опубликовало в Twitter снятое ночью видео, на котором неизвестный человек по другую сторону забора пытается что-то сделать с заграждением. Разобрать его действия трудно из-за мотков колючей проволоки, установленных на заборе.

Фоторепортаж
Ситуация на белорусско-польской границе

«Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально пересечь границу», — говорится в заявлении MON. Другие детали не приводятся.

13 ноября польские пограничники заявили, что белорусские военные помогли мигрантам снести забор на границе, а сами беженцы якобы были вооружены слезоточивым газом. Вчера, 15 ноября, беженцы из стран Ближнего Востока, пришедшие к польскому пункту пропуска на границе Белоруссии, сами прорвали часть заграждений. На КПП на границе собралось почти 2 тыс. беженцев.

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