Польша обвинила белорусские службы в разрушении забора на границе

Министерство опубликовало в Twitter снятое ночью видео, на котором неизвестный человек по другую сторону забора пытается что-то сделать с заграждением. Разобрать его действия трудно из-за мотков колючей проволоки, установленных на заборе.
«Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально пересечь границу», — говорится в заявлении MON. Другие детали не приводятся.
13 ноября польские пограничники заявили, что белорусские военные помогли мигрантам снести забор на границе, а сами беженцы якобы были вооружены слезоточивым газом. Вчера, 15 ноября, беженцы из стран Ближнего Востока, пришедшие к польскому пункту пропуска на границе Белоруссии, сами прорвали часть заграждений. На КПП на границе собралось почти 2 тыс. беженцев.