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15:55 (мск), источник: РБК

Ереван попросил у Москвы военную помощь после перестрелок с Азербайджаном

Из-за перестрелки на границе с Азербайджаном, Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года.

Источник: Reuters

Из-за перестрелки на границе с Азербайджаном, Ереван обратился к Москве с призывом защищать суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, передает портал News.am. Пока это устное заявление, за ним последует официальное письменное, сказал он. За полчаса до этого армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал соотечественников быть готовым «защищать святую Родину».

Конфликт на восточных границах Армении начался днем во вторник 16 ноября. Предшествовали ему взаимные обвинения стран в провокациях. Перестрелка быстро переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией. Обе стороны заявили о потерях друг у друга. Это самый серьезный инцидент на границе Армении и Азербайджана после окончания 44-дневной войны.

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На этом участке границы — Сюникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана — уже полгода происходят стычки. Постоянное напряжение здесь вызвано тем, что Кельбаджарский район, который раньше контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР), после войны перешел Азербайджану и там, где раньше была фактически административная граница между Арменией и НКР, появилась межгосударственная граница двух враждующих стран.

Первый серьезный инцидент здесь произошел в мае прошлого года — тогда в район Черного озера (арм. Сев лич) вошли азербайджанские военные. Ереван еще тогда назвал инцидент «посягательством на суверенную территорию Армении» и обратился за помощью как к Москве, так и в ОДКБ — чего не делал даже во время прошлогодней войны.

Баку настаивает на том, что нельзя точно сказать, где проходит новая граница между двумя странами, пока не проведена ее делимитация и демаркация и вот уже больше полугода отказывается выводить свои войска из района.

Материал дополняется.

Александр Атасунцев

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