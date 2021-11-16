Зарубежные авиакомпании будут обязаны продавать билеты по QR-кодам

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России, — сказал господин Богданов (цитата по ТАСС).— Мы их поставим перед фактом».
По его словам, Минтранс допускает выделение субсидий авиаперевозчикам для компенсации выпадающих доходов после принятия законопроекта: «Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом», — сказал он. Однако называть сумму возможных субсидий замминистра стал. Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя министра Игоря Чалика в правительство и Минфин, Минтранс предложил правительству компенсировать авиаотрасли в декабре 8,09 млрд руб.
По подсчетам экономистов одной из авиакомпаний, входящих в топ-5, авиаотрасль будет терять не менее 15 млрд руб. каждый месяц (или 90 млрд руб. за полгода) действия требований проверки QR-кодов при покупке билетов. Еще 20 млрд руб. уйдет на возврат денег пассажирам без QR-кодов. В большинстве стран, в том числе в Великобритании, Германии, Швейцарии и большинстве штатов США, QR-коды на внутренних рейсах не вводились.