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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Зарубежные авиакомпании будут обязаны продавать билеты по QR-кодам

Российские власти обяжут не только отечественные, но и зарубежные авиакомпании продавать билеты по QR-кодам, сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов. Напомним, в Госдуму внесли законопроекты об обязательном использовании QR-кодов при покупке авиабилетов с 1 февраля 2022 года.

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Источник: Reuters

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России, — сказал господин Богданов (цитата по ТАСС).— Мы их поставим перед фактом».

По его словам, Минтранс допускает выделение субсидий авиаперевозчикам для компенсации выпадающих доходов после принятия законопроекта: «Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом», — сказал он. Однако называть сумму возможных субсидий замминистра стал. Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя министра Игоря Чалика в правительство и Минфин, Минтранс предложил правительству компенсировать авиаотрасли в декабре 8,09 млрд руб.

По подсчетам экономистов одной из авиакомпаний, входящих в топ-5, авиаотрасль будет терять не менее 15 млрд руб. каждый месяц (или 90 млрд руб. за полгода) действия требований проверки QR-кодов при покупке билетов. Еще 20 млрд руб. уйдет на возврат денег пассажирам без QR-кодов. В большинстве стран, в том числе в Великобритании, Германии, Швейцарии и большинстве штатов США, QR-коды на внутренних рейсах не вводились.

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