В Минобороны Турции рассказали об использовании комплексов С-400

«Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время», — заявил Акар в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.
Он добавил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400, которые являются системами оборонного назначения и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО.
Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект.
В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в свою очередь сообщал, что контракт на второй полк будет подписан в 2021 году.