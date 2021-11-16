В Германии разразился скандал из-за теневого ведомства Меркель

Руководитель офиса и его заместитель будут получать зарплату в размере 10,4 тысячи евро. Также в бюро будут работать по два референта, секретаря и водителя.
Как отмечает издание, обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов ФРГ ранее подвергалось критике. В 2019 году комитет бундестага по бюджету вовсе проголосовал за ограничение штата таких бюро пятью позициями, которые оплачиваются за счет госбюджета.
«Госпожа Меркель всегда позиционировала себя как непритязательного канцлера. Очевидно, с этим покончено. Изобильное оснащение ее будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера. Очевидно, действующий министр финансов (Олаф) Шольц по уши в долгах перед ней. Иначе это сверхобеспечение персоналом не объяснить», — заявила представитель партии «Левые» Гезине Лёцш.
Ранее сообщалось, что Меркель претендует на пенсию порядка 15 тысяч евро. Такая сумма складывается с учетом того, что она с 1990 года регулярно избиралась членом бундестага, параллельно работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после короткого срока в оппозиции, уже 16 лет является канцлером.