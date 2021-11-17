Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу

Вучич заявил во вторник, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с Путиным.
По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года.
«Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по 3−4 миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии», — сказал Вучич в эфире TV Happy.
По его данным, 1,8 миллиона кубометров в сутки уходит только на ТЭЦ Нови-Сад. Вучич указал на возросшее потребление газа, так в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 миллиона кубометров, а на сегодняшний день осталось 161 миллион кубометров.
«Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год», — подчеркнул Вучич.
Он добавил, что необходимо увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.
Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
Как сообщали РИА Новости в компании-операторе «Гастранс», на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.