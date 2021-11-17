Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами

«Через Канцелярию Посольства России в Сербии в городе Приштина продолжаем предпринимать всесторонние усилия для максимально быстрого урегулирования ситуации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 ноября в Косово был остановлен автомобиль с номерными знаками Сербии, в нем находились четверо русских туристов. Добавляется, что у них не было паспортов, поэтому их доставили в отделение полиции и задержали на 48 часов для установления личностей и выяснения обстоятельств нахождения на территории республики.
По сообщению МИД, россияне въехали на территорию Косово случайно, такой путь указал им навигатор. Отмечается, что они направлялись в город Нови-Пазар с туристической целью, переход границы на дороге не контролировался.
Отмечается, что после задержания к российским поданным приехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии, который смог с ними увидеться.
Ведомство сообщает, что 16 ноября в городе Лепосавич был начат процесс по ускоренной судебной процедуре, решение ожидается в ближайшее время.