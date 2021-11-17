Большая доля роста секретного экспорта России пришлась на страны НАТО

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт секретной продукции в США (второе место в топ-10) вырос с $706 млн до $841 млн, в Чехию (третье место) — с $102 млн до $706 млн, в Германию (седьмое место) — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды (десятое место) — с $53 млн до $222 млн.
За весь прошлый год в десятку крупнейших получателей российских секретных товаров входили только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места).
Под кодом SSSS в таможенной статистике отражаются поставки оружия и боеприпасов; военных и гражданских самолетов и вертолетов, ядерных материалов. Второй год крупнейшим покупателем «закодированной» продукции становится Алжир, за счет поставок авиатехники и вооружений. В топ-10 также стабильно входят Индия и Китай.
Скрытый экспорт в Чехию (авиатехника, детали к ней, оружие и боеприпасы) за девять месяцев 2021 года составил $705,9 млн. Статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, отразила суммарный импорт из России по товарам указанных категорий за девять месяцев в сумму менее $5 млн. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) рассказал изданию, что, скорее всего, разночтение в суммах связано с временным ввозом из России на ремонт в Чехию авиатехники. По его словам, ремонт летательных аппаратов из России учитывается «в балансе услуг».
В Чехии работает единственный, как называет себя компания LOM Praha, учрежденная Минобороны страны, ремонтный завод вертолетов марки «Ми» в странах НАТО.
Он сертифицирован российскими конструкторскими бюро. Компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410, владеет с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).
В секретном экспорте в Германию и Нидерланды также может отражаться временный ввоз авиатехники для ремонта. Статистика Eurostat показывает лишь символические объемы импорта из России. Из российских таможенных данных следует, что в Германии на сумму около $50 млн за девять месяцев были поставлены товары из группы продуктов неорганической химии и соединений радиоактивных элементов (изотопов). По данным Eurostat, за тот же период импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около €45 млн.
Ввоз секретной продукции в США достиг, по данным ФТС, $841 млн, что почти равняется экспорту за весь 2020 год.
В этой сумме отражены $574 млн скрытого экспорта в группе химических и радиоактивных соединений.
Внешнеторговая статистика США, которую ведет US Census Bureau, показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России за девять месяцев составил около $541 млн, в том числе — $522 млн поставок обогащенного урана (плутония).
Плутоний в США поставляет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в Америке составила $784 млн, или 37% совокупной выручки, следует из ее годового отчета. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%.
В январе—сентябре импорт российских патронов в США достиг $142,5 млн — больше, чем за весь 2020 год, следует из данных Census Bureau. Россия — крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. После истечения существующих импортных лицензий это должно негативно отразиться на поставках российских патронов.