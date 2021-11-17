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10:25 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg описал «очень плохой» сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооруженного столкновения с участием России, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

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По его мнению, Минск и Москва якобы могут пойти на эскалацию конфликта, «если захотят этого».

«Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь», — считает Клут.

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Обозреватель допустил, что после начавшейся перестрелки между белорусскими и польскими пограничниками стороны конфликта будут вынуждены просить союзников о помощи.

«Белоруссия формально вызовет подкрепление России, Польша задействует договорные обязательства НАТО», — предположил автор статьи.

Клут заключил, что США, НАТО, Евросоюз и их партнеры должны убедить Россию «не повышать ставки».

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на обвинения Москвы в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес России желанием переложить проблемы «с больной головы на здоровую».

На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса.

Минск, в свою очередь, отвергает все обвинения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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