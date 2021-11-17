Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи

Министр рассказал, что в среду вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым планируется осмотреть площадку под будущий город Спутник и площадку для создания «дальневосточных кварталов» в муниципалитете Владивостока.
«Это новое жилье, новое городское пространство найдет покупатели среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там “давление” туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье», — отметил Чекунков.
По его словам, ежегодно на побережье Приморья отмечается большой поток туристов.
«При создании туристической инфраструктуры, туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края», — добавил министр.
Соглашение о создании нового города Спутник недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород». Ранее Чекунков рассказал РИА Новости, что площадь города Спутника будет превышать тысячу гектаров.