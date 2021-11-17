Байден ответил на возможный бойкот США Олимпиады в Пекине

«Я — делегация, и я разобрался с этим (I'm the delegation, and I dealt with it)», — сказал Байден, не уточнив смысл своего заявления.
До этого, говоря об основных проблемах в отношениях с Китаем и, в частности, ситуации вокруг Тайваня, Байден заявил, что США не намерены каким-либо образом менять политику в отношении Пекина и нарушать «правила».
Ранее в этот день газета Washington Post со ссылкой на несколько источников сообщила о намерении администрации Байдена в ближайшее время объявить дипломатический бойкот Олимпиады 2022 года в Пекине. Это значит, что ни президент, ни какие-либо другие официальные лица из правительства США не будут присутствовать на Играх в Пекине. Предполагается, что Байден утвердит это решение до конца месяца, отмечают источники в администрации.
Последний виток обострения отношений между Пекином и Вашингтоном связан с возросшей активностью китайских войск в Тайваньском проливе. Так, в начале октября Минобороны Тайваня сообщило о рекордном числе случаев пересечения границ китайскими самолетами. После этого Байден утвердительно ответил на вопрос, готовы ли США оказать поддержку Тайваню в случае агрессии со стороны Китая, однако также заявил о поддержке принципа «одного Китая».
Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, указал, что странам следует приложить максимум усилий к тому, чтобы нынешняя напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе не привела к рецидиву менталитета холодной войны. По его словам, попытки провести границы в регионе по идеологическим или геополитическим линиям потерпят неудачу.