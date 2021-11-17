Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В соцсетях показали, как мужчины страдают во время шоппинга Снимки скучающих и дремлющих мужчин собрали в один забавный аккаунт
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
08:42 (мск), источник: Ведомости

Россия сократила объем вложений в госбумаги США до $3,9 млрд

Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries) с $4,004 млрд в августе до $3,918 млрд в сентябре, следует их данных министерства финансов США.

Источник: AP 2021

Сейчас в портфеле России есть долгосрочные облигации на $204 млн и карткосрочные на $3,714 млрд.

Самые крупные держатели американских ценных бумаг — Япония ($1,299 трлн) и Китай ($1,047 трлн).

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре уменьшился на $6,7 млрд и составил $7 трлн 549,1 млрд.

В апреле 2018 г., после антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга. При этом еще в 2013 г. российские инвестиции в US Treasuries превышали $150 млрд.

В начале июня правительство России приняло решение отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Минфине такое решение объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств фонда на фоне макроэкономических и геополитических тенденций последних лет.

 Салют над МКС
Рубить иль не рубить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь