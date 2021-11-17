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13:54 (мск), источник: Daily Storm

В Госдуме ввели QR-коды на вход для членов правительства

Представители кабмина должны будут подтвердить, что вакцинировались или переболели COVID-19.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил о намерении ввести обязательные QR-коды для входа членов кабинета министров в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов. Он обратился к аппарату с просьбой принять необходимые для этого документы.

«Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом», — отметил Володин, отвечая лидеру ЛДПР Жириновскому, который призвал пускать в здание Госдумы только вакцинированных членов кабмина.

«Надо начинать с себя», — отметил Володин, имея в виду представителей кабмина.

Он обратил внимание, что правительство внесло в Госдуму законопроекты, в случае принятия которых, граждане будут обязаны предъявить QR-коды в общественных местах и на транспорте.

По словам Володина, если у официального представителя правительства при докладе перед депутатами не будет QR-кода, то выступающего могут заменить на его переболевшего или вакцинированного коллегу.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов на транспорте, а также в непродовольственных магазинах, кафе и местах проведения массовых мероприятий до 1 июня 2022 года. Новый закон также касается авиа- и железнодорожных перевозок: согласно документу, чтобы куда-то поехать, нужно предъявить пропуск, медотвод либо справку о перенесенном коронавирусе.

Решение об использовании QR-кодов в общественных местах будут принимать региональные власти.

При введении этой меры посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли можно будет только с предъявлением электронного пропуска, справки о перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Об этом сообщало правительство РФ.

Аптеки, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, будут работать в штатном режиме без электронных кодов. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что при посещении мест, где не нужны QR-коды, сохранится необходимость носить маски. Она отметила, что детям и подросткам предъявлять коды не потребуется.

Позже Володин сообщил, что Совет Думы рассмотрел правительственные законопроекты о введении QR-кодов. Инициативу направили для обсуждения в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также Совет Федерации. Рассмотрение законопроектов продлится до 14 декабря включительно.

Михаил Лапшин

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