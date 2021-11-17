Из законопроекта исключили норму о безнаказанности сотрудников полиции

Из подготовленного правительством законопроекта, вносящего поправки в законодательство о полиции, при внесении новых поправок убрали норму, по которой полицейские не несут ответственность за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись в установленном законодательством порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект поправок, подготовленный профильным комитетом Госдумы.
В изначальном варианте законопроекта, прошедшем первое чтение, было указано, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным (законодательством)».
В новой редакции это положение изъято из законопроекта.
Законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции, правительство внесло в Госдуму в мае 2020 года.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявлял тогда РБК, что подготовка поправок связана со складывающейся правоприменительной практикой. «Одно дело, когда сотрудник чувствует над собой дамоклов меч закона, что в любой момент его могут привлечь к ответственности за превышение пределов необходимой самообороны, и совсем другое — когда он знает, что законом защищен. Представьте ситуацию — вот он видит, что ребенок в машине, она закрыта, родители ушли, окна закрыты и жарко. И, конечно, он должен будет принять меры, чтобы спасти ребенка. А сегодня он не понимает, как действовать, начинает звонить в МЧС и тратить время…», — объяснял он.
Грань должна соблюдаться, что если полицейский выполняет свои обязанности и его действия направлены на защиту прав и свобод гражданина, то, конечно же, он ответственность не должен нести.
Анатолий Выборныйдепутат Госдумы
Проект закона предлагает также наделить полицейских правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД. В границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за периметр оцепления. Эти нормы в законопроекте сохраняются.
Также продолжают рассматриваться поправки к статье 15 закона «О полиции», которой регулируется право силовиков проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории.
Сейчас эта статья разрешает такое проникновение в случае, если нужно задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В новой редакции полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.